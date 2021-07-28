Министр рассказал, что будет с ценами на продукты осенью

Сбор урожая зерновых в Украине отложили на две недели из-за непогоды.

"Чрезмерные осадки привели к тому, что сбор урожая отложился на две недели. С одной стороны из-за дождей есть проблемы, особенно в южных регионах, по сбору ранней группы зерновых - ячменя, пшеницы. А вот на фазу вегетации кукурузы и для подсолнечника, они сейчас на этапе опыления, дожди наоборот являются идеальным условием с точки зрения получения влаги, которая позволит сформировать полноценный урожай. Поэтому, если говорить в целом по количеству осадков за этот календарный год, то этого более чем достаточно для нормального прогнозируемого для страны урожая на уровне 70 млн тонн", - рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в эфире "Сніданку з 1+1".

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Непогода этого года отложила сбор урожая зерновых, но вреда не нанесла

Цены на сельскохозяйственные продукты в октябре-ноябре снизятся минимум на 10%, добавил Лещенко.

"Цены не просто не будут расти - они сбалансируются, поскольку прошлый год был сложный. Росли цены на масло и на сахар, хлебобулочные изделия. Цена уменьшится, но есть одна базовая вещь, которую Министерство уже в сентябре будет двигать в парламенте. Речь идет о законе о внутренней торговле. Нам надо навести порядок с торговыми сетями, которые злоупотребляют монопольным положением и делают большую наценку. И мы доходим к абсурду, когда цена на украинское масло в Польше ниже, чем у нас", - рассказал Роман Лещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на базовые продукты ударят по карману украинцев - что подорожает осенью

В магазинах Украины цены на подсолнечное масло превысили 70 грн за 900 мл. В европейских супермаркетах оно стоит вдвое дешевле. Ситуация с маслом в Украине уникальна. Во всем мире цена упала почти на 10%. В Украине за год цена подсолнечного масла выросла на 89%. С начала года - на 59%. За последний месяц на 3,8%. На украинском рынке всего несколько крупных производителей. Поэтому спекулировать ценами просто. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин.