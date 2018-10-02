Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи

Субсидию рассчитывают на тех, кто фактически проживает в доме. Фото: ukrinform.ua

Субсидию назначают на тех, кто фактически проживает в доме. Если зять не проживает с тещей, то его доходы не учитывают при оформлении субсидии. На соцвыплаты также не влияет факт покупки авто зятем.

"Теща должна подать документы в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий. Там указать, чтобы субсидию ей начисляли не на всех прописанных, а только тех, кто фактически проживает. Комиссии при райгосадминистрациях и исполкомах городских советов должны справедливо подходить к делу", - объясняет министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Минсоцполитики.

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Таким образом, если зять фактически уже много лет проживает далеко от тещи, а она нуждается в помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг, то субсидию ей должны назначить без учета доходов зятя.

Чтобы получить субсидию, безработному украинцу нужно уплатить единый социальный взнос за 3 месяца. Речь идет о периоде, за который берут доходы для расчета размера пособия.