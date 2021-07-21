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среда, 21 июля 2021 10:45

Миллион семей могут потерять субсидии

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В Украине миллион семей могут потерять субсидии. Ликвидировали комиссию, которая должна рассматривать обращения тех, кто не соответствует одному из правил, но нуждается в помощи.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Коммунальные тарифы за первые 5 месяцев выросли на 35%
Коммунальные тарифы за первые 5 месяцев выросли на 35%

Минимальные зарплаты за прошлый год выросли на 12%, пенсии в марте были проиндексированы на 11%. А коммунальные тарифы за первые пять месяцев выросли на 35%. Впереди еще рост цен на тепло и горячую воду. Расходы государства на субсидии должны были увеличиться. Но их наоборот урезают, рассказал экс-министр социальной политики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL.

Прошлой осенью в бюджет-2021 заложили 36,6 млрд грн на эту программу. Уже 22 января этого года министр соцполитики Марина Лазебная заявляла, что им не хватает 10 млрд грн на программу субсидий, и они обращались в Минфин, чтобы увеличить финансирование. Но после этого заявления программу субсидий лишили еще 1,4 млрд.

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"Поскольку денег у них не хватает, они начали искать, как урезать расходы. В частности, отменили комиссии по вопросам назначения субсидий. Ранее более 40 процентов субсидий, которые выплачивались, предназначались именно по решению этих комиссий. Поэтому, по моим оценкам, с 3 миллионов субсидиантов, которые были раньше, за бортом системы оказались примерно миллион домохозяйств. Вы можете остаться без субсидии, если сделали покупку более чем на 50 тысяч гривен, или, например, продали трехкомнатную квартиру и купили однокомнатную. В таких случаях раньше субсидия могла быть назначена, если комиссия изучит ситуацию в семье и приходит к выводу, что субсидия нужна. Теперь же такой возможности нет", - пояснил Рева.

Кабмин обновил правила назначения субсидий. С 19 мая вернули автоматическое переназначение субсидий тем семьям, по которым нет спорных имущественных моментов. Раньше всех субсидиантов обязывали заново подавать документы.

Только 15% домохозяйств нужно будет обновить документы для получения субсидии. Все представленные в мае заявления обработают с учетом обновленных критериев

Изменения касаются прежде всего имущественного положения семьи. Без права на субсидии останутся имеющие более двух квартир или домов. Также не получат субсидии члены семей, совершивших в течение 12 месяцев перед обращением покупку иностранной валюты единовременно на сумму более 50 тыс. грн.

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