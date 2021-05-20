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четверг, 20 мая 2021 21:10

Меньше одежды, больше продуктов: на что тратят деньги украинцы

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Меньше одежды, больше продуктов: на что тратят деньги украинцы

В апреле украинцы потратили на продукты 13,5 млрд грн. Это на 5% больше, чем в прошлом году.

Меньше денег стали тратить на электронику и бытовую технику - 13,5 млрд грн, на 12% меньше в предшествующий период. Продажи одежды и обуви в Украине упали на 56% по сравнению с апрелем 2020 года. Украинцы потратили в 0,3 млрд грн на них, передает rau.ua.

Автор: Елена Луценко
  Продажи одежды и обуви в Украине упали на 56%
Продажи одежды и обуви в Украине упали на 56%

Также меньше покупают в этом году товары для дома и строительства - минус 14% в год. На 15% уменьшились объемы электронной торговли.

Средний чек на продукты питания составил 146 грн без НДС, товары для дома и строительства - 302 грн, одежду и обувь - 994 грн, электронику и бытовую технику - 2665 грн.

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На онлайн-площадках средний чек составляет 936 грн. На лекарства украинцы тратят в среднем 178 грн в месяц.

Расходы украинцев на коммунальные услуги повысились более чем на 25% за последний год. Средняя стоимость содержания жилья и коммунальных услуг, топлива и газа повысилась за апрель на 0,4%, за год - на 26,5%, сообщают в Государственной службе статистики.

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20
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