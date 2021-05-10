Сообщили, на сколько выросли цены на коммуналку

Цены на коммуналку выросли на 25%. Фото: Сегодня

Расходы украинцев на коммунальные услуги повысились более чем на 25% за последний год.

Средняя стоимость содержания жилья и коммунальных услуг, топлива и газа повысилась за апрель на 0,4%, за год – на 26,5%, сообщают в Государственной службе статистики.

В частности, стоимость содержания и ремонта дома в течение года повысилась на 5,6%, расходы на водоснабжение – на 11,5%, расходы на канализацию – на 18,7%, на свет – на 36,6%. Расходы на природный газ достигли почти 90%, на горячую воду и отопление – почти 15%.

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Государственных субсидий потребует 90-95% населения, если Кабмин решит установить реальную рыночную цену на газ и электроэнергию Это будет провалом социальной и тарифообразовательной политики.