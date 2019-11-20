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среда, 20 ноября 2019 21:10

Меньше картофеля, больше моркови: как изменилась покупательная способность за год

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Меньше картофеля, больше моркови: как изменилась покупательная способность за год
Под Новый год торговцы будут поднимать цены на главные продукты к праздничному столу - мясо, яйца, алкоголь. Фото: Depositphotos

В Украине за год цены однозначно выросли. Но и зарплата не стоит на месте. В сентябре прошлого года составляла 9042 грн. В этом году - 10 687 грн, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Люди всегда хотят, чтобы зарплаты росли, а цены падали. Так не бывает. В прошлом году украинцы могли купить картофеля на 588 килограммов больше, чем в этом году. Цена аномально высокая. Хотя в следующем году будет обвал. Чтобы заработать, люди массово будут выращивать картофель. Кроме того, за год подорожал хлеб. Его можно купить меньше на 9 килограммов. Выросла цена на водку, табак, импортные лекарства", - говорит Охрименко.

Добавляет, что на среднюю зарплату украинцы могут приобрести больше свинины, курятины, сала, моркови, капусты, яиц.

"Некоторые продукты подорожали синхронно с темпами повышения заработков в стране. Например, молоко. В этом году на среднюю зарплату можно приобрести на 2 литра больше. Со сметаной и кисломолочными сырами ситуация такая же", - объясняет экономист.

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По его словам, под Новый год торговцы будут поднимать цены на главные продукты к праздничному столу - мясо, яйца, алкоголь.

"Сегодня килограмм свинины продают по 130 гривен. Будет 150-160. Говядина будет стоить под 200 гривен. Минимум на 10% подорожает алкоголь", - говорит Охрименко.

Заключает, что значительную наценку на товарах делают те, кто торгует контрабандой. Чтобы заработать и отбить затраты и риски, считают стоимость по курсу 28 грн/долл. Хотя доллар стоит дешевле 25 грн.

В октябре продукты подорожали на 0,6%. Выросла в цене молочная продукция, мясо. Менее доступным стал хлеб из-за повышения мировых цен на зерно. Пшеничный хлеб подорожал на 1,7%, ржаной - на 1,4%. Батон прибавил 1,3%. Лидером стала гречка - плюс 31,3% к цене. На 7,8% подешевели яблоки. На 0,7% - сахар.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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