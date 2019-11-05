Манипуляция, которой не следует верить - Гончарук опроверг слухи о транше МВФ

Информация о срыве переговоров с МВФ не соответствует действительности.
"У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции, где представил проект бюджета-2020 ко второму чтению.
По его словам, Фонд хочет гарантий, что Украина будет способствовать тому, чтобы вернуть деньги, выведенные из обанкротившихся банков незаконным путем.
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"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался - это просто манипуляции, которым не следует верить. Переговоры, работа продолжается, мы каждый день на телефоне с нашими коллегами", - подытожил премьер.
Утром появилась информация, что МВФ отложил предоставление транша Украине. Это связано с тем, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков", пишет The Wall Street Journal.
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