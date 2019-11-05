Украина без транша: почему МВФ не спешит давать денег

МВФ хочет убедиться, что Украина стремится вернуть "миллиарды долларов, вероятно украденных из банков". Фото: zn.ua

Международный валютный фонд отложил предоставление транша Украине.

Это связано с тем, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков", пишет The Wall Street Journal.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, почему МВФ не подписал новую программу по Украиной

Фонд рекомендовал Зеленскому провести расследование выведенных из банков денег, говорится в публикации издания.

Таким образом, МВФ хочет убедиться, что Украина стремится вернуть "миллиарды долларов, вероятно, украденных из банков, в том числе одного, который когда-то контролировал близкий соратник".

Миссия Международного валютного фонда уехала из Киева. Окончательных договоренностей о дальнейшей поддержке МВФ не удалось достичь. Она должна была находиться в Украине с 10 до 24 сентября, но затем увеличила этот срок на 2 дня.