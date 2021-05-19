Мало платят, трудно получить руководящую должность: почему украинки не довольны работой

46% украинок не довольны своей работой. Основные причины - низкая зарплата, отсутствие карьерного роста и перспектив, ухудшение здоровья из-за работы.

В Украине 69% женщин начинают работать в среднем с 19 лет. Основные причины раннего выхода на работу: стремление стать независимыми от родителей (43%), желание попробовать ради интереса (19%) и необходимость финансово помогать семье (18%).

Автор: Елена Луценко Треть женщин заявили, что на работе часто делают замечания по больничные из-за болезни ребенка

В основном украинки трудоустраиваются специалистами без руководящих должностей, служащими и руководителями среднего звена, говорится в исследовании Avon вместе с компанией Kantar. Удовлетворены своей работой 54% женщин. Большинство говорят, что работа дает им ощущение финансовой независимости. Трети нравится коллектив. 46% женщин не довольны работой.

76% опрошенных хотели бы работать на себя. Распространенным среди украинок является поиск работы с частичной занятостью, чтобы иметь дополнительный доход, гибкий график, возможность работать из дома.

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Женщины часто сталкиваются с гендерными стереотипами или притеснениями на работе. Об этом заявили 44% украинок. Каждая четвертая отметила, что коллегам-мужчинам платят больше. Треть заявила, что на работе часто делают замечания по больничные из-за болезни ребенка. 28% утверждают, что женщине в их компании труднее получить руководящую должность.

В апреле в Украине большинство компаний предлагали зарплату в пределах 11-15 тыс. грн. 6265 работодателей готовы платить 7-11 тыс. грн. В 5115 вакансиях указали зарплату 15 -19 тыс. В 5748 вакансиях отметили низкий заработок - менее 7 тыс. грн. Самую высокую зарплату - от 39 тыс. грн указали в 1290 вакансиях.