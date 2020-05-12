Лук начал рекордно дорожать: причины

Лук украинских производителей стоит 12-13 грн/кг pixabay.com

Последнюю неделю в Украине начал дорожать репчатый лук. Дефицит этого овоща уже привел к его подорожанию на 8% За неделю, подсчитали аналитики East Fruit.

"Местные производители предлагали лук по ценам от 12-13 грн/кг, а трейдеры были готовы продавать репчатый лук производства Польши и Нидерландов не дешевле 13 грн/кг.Максимальный ценовой предел, как и неделей ранее, достигал 15 грн/кг", - отмечают специалисты.

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Они также отметили, что самый дорогой лук сейчас-грузинский. Цена на нее доходит до доллара за килограмм. На втором месте по дороговизне-украинский овощ. В то же время дешевую лук можно закупить в Таджикистане и Узбекистане – там цены варьируются от 12 до 18 центов за килограмм.

Впрочем, предложение импортной репчатого лука нового урожая в Украине пока остается низкой. Ранее основным поставщиком этой продукции для нас выступал Египет.

В Украине начался сезон клубники. Ягоду продают от 140 до 160грн/кг, в супермаркетах можно найти по 150 грн/кг. Производители говорят, что дешевой ягоды в этом году не будет.