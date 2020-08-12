Литр меда стоит 300 грн: почему 2020-й стал худшим для пасечников

В этом году в январе–мае Украина за границу поставила 28,5 тыс. т меда на $46 млн. Фото: pexels.com

В Украине ежегодно 19 августа отмечают День пасечника. Его основали указом президента 1997-го.

На Украину приходится 5% от мирового производства меда. А с 2008-го она первая по производству меда среди стран Европы и четвертая в мире после Китая, Турции, Аргентины, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

За год украинцы потребляют в среднем 1,2 кг меда. Например, в Австралии едят 1,6 кг меда в год, Греции - 1,4 кг, Германии - 1,1 кг. Примерно 60% всего украинского меда производят на мелких пасеках с 50 пчелосемьями. Профессиональные производители, имеющие более 200 пчелосемей, обеспечивают 5% всего меда. Остальные 25% приходятся на средних производителей.

В прошлом году на экспорте меда Украина заработала более $100 млн. За границу продала 55,6 тыс. т, или на 12,7% больше меда, чем в предыдущем году. Продукцию экспортировали более 70 украинских компаний. В 2010-м таких было 2-3 предприятия.

В этом году в январе–мае Украина за границу поставила 28,5 тыс. т меда на $46 млн, свидетельствуют данные таможни. Больше всего украинской продукции купили Германия, Польша и Бельгия.

"До 2015 года трейдеры покупали мед у пасечников по $3,5 за килограмм. Когда оптовая цена была высокой, в отрасль как в бизнес зашло много людей. Затем доллар пошел вверх, а цена меда осталась такая же. Сегодня за килограмм платят 28 гривен, или $1. В прошлом году цена вообще доходила до 22 гривен. Поэтому пасеки активно продают, а из отрасли уходят специалисты", - рассказал Gazeta.ua глава Ассоциации пчеловодов Украины Юрий Овдиенко.

По его словам, 2020-й стал одним из худших за последние 40 лет для отрасли.

"Еще такого года не помню, чтобы на акации пчелы от голода погибали. Цвета почти не было. В то же время сезон для пасечников уже закончился. День стал короче, процесс фотосинтеза уменьшился - и растения не выделяют кислорода. Начинается подготовка к зиме. Сейчас обязательная обработка пасек от клеща. Иначе пчелы погибнут", - объясняет специалист.

В прошлом году подсолнечный мед населению продавали по 100 грн/л, мед из рапса - 120-140 грн, липы и акации - 200 грн, гречихи - 180 грн.

"В этом году цены на мед из подсолнечника не возросли. Разнотравье продают по 120-140 гривен за литр, гречишный мед - 180 гривен. Мед из акации и липы предлагают по 300 гривен за литр. Некоторые столько же просят за пол-литра акациевого. В этом году это самый дефицитный мед, его почти не выкачали. Думаю, что мед из липы позже подешевеет до 250 гривен за литр", - говорит Овдиенко.

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Добавляет, что сегодня самая большая проблема пасечников - законодательная база.

"В Кабмине рабочая группа по пчеловодству разрабатывает профильный закон. Пчеловоды при принятии решения имеют всего лишь 1 голос. Все остальные - представители профильных структурных подразделений, органы центральной исполнительной власти, иностранные неправительственные организации. В то же время агрохолдинги не несут никакой ответственности за использование запрещенной химии. Часто пчеловодов вообще не предупреждают об обработке полей. Поэтому гибнут целые пчелосемьи", - объясняет пасечник.

В Германии, например, проблемами вымирания пчел из-за использования пестицидов занимается государственный Институт пчеловодства федеральных земель. С 2018-го там запретили использовать определенные гербициды. Кроме того, нельзя брать для посева зерновые, обработанные химикатами, говорит основатель "Медовой биржи" Гарри Ремферт.

Украинские инженеры разработали пасеку будущего. Каждый "умный улей" здесь оборудован электронными устройствами, передающими информацию о жизни пчел пчеловодам на смартфон. Это нововведение уже несколько лет успешно работает в Канаде и Польше. Готовится открытие пасек в США, Израиле и странах Европы.