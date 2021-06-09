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среда, 09 июня 2021 12:41

Льготы на проезд переведут в денежную форму - Кабмин

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Правительство планирует перевести льготы на проезд и коммунальные услуги в денежную форму.

Автор: Елена Луценко
  Бесплатный проезд по предъявлению удостоверения отменят
Бесплатный проезд по предъявлению удостоверения отменят

Кабмин передаст в Верховную Раду проект закона о льготах по оплате проезда и некоторых других.

"Льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации. Это будет способствовать адресности предоставления льгот исходя из способности местных бюджетов", - написали в пояснительной записке к проекту.

Бесплатный проезд по предъявлению удостоверения отменят.

В денежную форму также переведут льготы на коммунальные услуги. Решение будут принимать местные органы.

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Сейчас законами Украины установлены льготы по оплате проезда и другие льготы отдельным категориям граждан. Это: ветераны войны, ветераны военной службы, органов внутренних дел, лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, жертвы нацистских преследований, лица с инвалидностью, родители военнослужащих, погибших или умерших, или пропавших без вести во время военной службы, реабилитированные лица и дети из многодетных семей

В Украине планируют изменить порядок предоставления льгот по оплате проезда в наличной форме.

Проект Минсоцполитики предполагает монетизацию льгот по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах. На междугородных маршрутах льготникам будут компенсировать стоимость проезда.

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Дата
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