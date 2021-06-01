В городах подорожал проезд в транспорте - где больше

Во многих городах Украины повысили стоимость проезда в общественном транспорте на 2-3 грн.
В Виннице с 1 июня проезд в маршрутных такси будет стоить 10 грн. Это на 2 грн дороже, чем в киевском коммунальном транспорте.
Во Львове до 10 грн стоимость одной поездки в электротранспорте и автобусах повысили еще 21 мая.
Выросла стоимость проезда в электротранспорте Николаева.
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В Полтаве анонсируют повышение цены на проезд в маршрутках до 8 грн и до 6 грн в троллейбусах. Пока пассажиры платят 5 грн и 3 грн соответственно.
3 апреля в 16 киевских маршрутных такси повысили стоимость проезда. Теперь у них за проезд придется платить по 10 грн, сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.
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