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понедельник, 18 октября 2021 13:29

"Легло" приложение "Приват 24"

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&quot;Легло&quot; приложение &quot;Приват 24&quot;
В приложении "Приват 24" произошел сбой. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В понедельник, 18 октября, в работе мобильного приложения "Приват 24" произошел кратковременный сбой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

"Это был краткосрочный технический сбой", - сказал он "РБК-Украина".

Добавил, что по данным технических служб наблюдались проблемы с авторизацией. Сейчас работу системы восстановили.

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В ближайшие три года Приватбанк намерены продать. Кабмин утвердил обновленную стратегию банка. К 2024 году в Приватбанке будет 1250 отделений и 15,5 тыс. персонала. Предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего" банка.

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Дата
18
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