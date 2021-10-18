"Легло" приложение "Приват 24"

В понедельник, 18 октября, в работе мобильного приложения "Приват 24" произошел кратковременный сбой.
Об этом сообщил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.
"Это был краткосрочный технический сбой", - сказал он "РБК-Украина".
Добавил, что по данным технических служб наблюдались проблемы с авторизацией. Сейчас работу системы восстановили.
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В ближайшие три года Приватбанк намерены продать. Кабмин утвердил обновленную стратегию банка. К 2024 году в Приватбанке будет 1250 отделений и 15,5 тыс. персонала. Предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего" банка.
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