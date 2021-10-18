"Легло" приложение "Приват 24"

В приложении "Приват 24" произошел сбой. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В понедельник, 18 октября, в работе мобильного приложения "Приват 24" произошел кратковременный сбой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

"Это был краткосрочный технический сбой", - сказал он "РБК-Украина".

Добавил, что по данным технических служб наблюдались проблемы с авторизацией. Сейчас работу системы восстановили.

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В ближайшие три года Приватбанк намерены продать. Кабмин утвердил обновленную стратегию банка. К 2024 году в Приватбанке будет 1250 отделений и 15,5 тыс. персонала. Предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего" банка.