Приватбанк готовят к приватизации

В ближайшие три года Приватбанк намерены продать. Кабмин утвердил обновленную стратегию банка.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией хорошего банка

К 2024 году в Приватбанке будет 1250 отделений и 15,5 тыс. персонала. Об этом написали в обновленной стратегии банка до 2024-го.

Предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего" банка.

"Целевая модель "хорошего банка" со штатом около 15 тыс. сотрудников и 1250 отделениями. Целевой размер операционных расходов - 8,3 млрд грн по сравнению с 11,4 млрд грн на сегодняшний день. "Хороший банк" - противоположное стратегии "плохого банка", при которой все проблемные активы банка выделяют и передают в отдельно созданное учреждение. Остальные жизнеспособные активы и образуют "хороший" банк", - говорится в документе.

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По состоянию на 1 июля этого года сеть Приватбанка имела 1574 отделения. Штат персонала банка на конец 2020 составил 21,6 тыс. сотрудников, сообщает Нацбанк.

Государственный Приватбанк планируют выставить на продажу. Финучреждение заинтересованы приобрести международные инвесторы из США и Европы, уверены в Нацбанке. Приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов. Об этом заявил в интервью globalcapital председатель НБУ Кирилл Шевченко.