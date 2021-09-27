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понедельник, 27 сентября 2021 15:55

"Легло" приложение "Приват 24"

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&quot;Легло&quot; приложение &quot;Приват 24&quot;
В приложении "Приват 24" произошел сбой. Фото: УНИАН

В понедельник, 27 сентября, в работе мобильного приложения "Приват 24" произошел сбой. Войти в него невозможно.

Об этом сообщила пресс-служба банка в Facebook, реагируя на замечания пользователей в комментариях.

"Мы знаем о сложности авторизации в приложении "Приват 24" и уже занимаемся решением вопроса. Это не запланированные технические работы, знаем и уже исправляем", - пишут представители банка.

При попытке пользователей войти в приложение запускается только стартовая анимация.

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В ближайшие три года Приватбанк намерены продать. Кабмин утвердил обновленную стратегию банка. К 2024 году в Приватбанке будет 1250 отделений и 15,5 тыс. персонала. Предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего" банка.

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Дата
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