"Легло" приложение "Приват 24"

В приложении "Приват 24" произошел сбой. Фото: УНИАН

В понедельник, 27 сентября, в работе мобильного приложения "Приват 24" произошел сбой. Войти в него невозможно.

Об этом сообщила пресс-служба банка в Facebook, реагируя на замечания пользователей в комментариях.

"Мы знаем о сложности авторизации в приложении "Приват 24" и уже занимаемся решением вопроса. Это не запланированные технические работы, знаем и уже исправляем", - пишут представители банка.

При попытке пользователей войти в приложение запускается только стартовая анимация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оформление пенсий и соцпомощи: в "Дії" появятся новые услуги

В ближайшие три года Приватбанк намерены продать. Кабмин утвердил обновленную стратегию банка. К 2024 году в Приватбанке будет 1250 отделений и 15,5 тыс. персонала. Предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего" банка.