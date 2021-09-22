Оформление пенсий и соцпомощи: в "Дії" появятся новые услуги

Пилотный проект Единой информационной системы социальной сферы создают Минсоцполитики и Минцифра. Фото: se.diia.gov.ua

На портале "Дія" можно будет оформить онлайн жилищные субсидии, пенсии, государственную соцпомощь малообеспеченным семьям, обращение в электронной форме по социальным услугами.

Правительство одобрило соответствующее постановление, сообщила пресс-служба Минцифры.

Услуги будут доступны благодаря продолжению пилотного проекта Единой информационной системы социальной сферы. Система обеспечивает прозрачность и автоматизацию процессов начисления соцвыплат, отметили в министерстве.

"Украинцы смогут получать государственную соцпомощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, на детей одиноким матерям, на тяжелобольных детей, при усыновлении ребенка, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП

Также на портале "Дія" можно будет получать пенсии, обращаться за социальными услугами и компенсацией физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги. Подавать все необходимые заявления и декларации в электронном виде, без лишних очередей и потраченного времени", - говорится в сообщении.

К концу 2021 года пилотный проект заработает для граждан не менее чем двух областей. Такое решение приняли после успешного завершения первого пилотного проекта по внедрению ЕИССС. В нем участвовали работники четырех территориальных управлений социальной защиты населения и пяти территориальных общин Киевской и Житомирской областей.

В рамках ЕИССС в этом году планируется создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг.

"Это поможет сэкономить государству миллиарды гривен и увеличить соцвыплаты для украинцев", - отметили в министерстве.

Президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком заявил, что ряд стран уже заказывают у Украины концепт единого портала госуслуг "Дія". Бренд и концепцию портала и приложения "Дія" представили в Киеве 27 сентября 2019-го. В первой версии были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов. В октябре 2020 года Минцифры презентовало обновленное приложение "Дія 2.0" и запустило ряд новых административных услуг на портале.