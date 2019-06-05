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среда, 05 июня 2019 12:28

Квартира в ипотеку: какие кредиты берут украинцы

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Квартира в ипотеку: какие кредиты берут украинцы
Ипотечные кредиты в Украине в среднем предлагают под 22-24%. Фото: nvdaily.ru

В Украине ипотечные кредиты чаще всего берут на 1-2-комнатные квартиры на максимальный срок - до 20 лет. За 5-10 лет заемщикам удается погасить их.

Ипотечные кредиты предлагают под 22-24% годовых. Часто на первые 1-5 лет кредитования можно получить фиксированную льготную ставку. Она в среднем на 3-5% меньше, пишет ubr.ua.

Вскоре ипотека может подешеветь на несколько процентов из-за снижения учетной ставки Нацбанком с 18 до 17,5%.

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Однако украинцы не спешат брать ипотечные кредиты. В аналогичный период прошлого года спрос был больше. Правда, средний размер займа вырос с 450 тыс. грн до 580 тыс. грн.

"В отдельные месяцы прошлого года доля ипотечных сделок достигала 11% общего количества купленных квартир. Однако ипотечный потенциал реализуется только в условиях стабильной экономики и доходов населения. Еще одно условие: годовые ставки в течение длительного времени должны быть ниже уровня девальвации гривни, а уровень инфляции должен быть стабильно низким", - объясняет специалист по недвижимости Сергей Бурлаков.

Украинцы преимущественно покупают квартиры эконом- и комфорт класса. Это квартиры с рациональной планировкой. Значение имеет не количество квадратных метров, а набор помещений. Покупатели ищут жилье с отдельной кухней, коридором, ванной комнатой. Предпочтение отдают 2-комнатным, а не 1-комнатным квартирам.

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Дата
05
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