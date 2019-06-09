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понедельник, 10 июня 2019 07:10

Курсы доллара и евро обвалились

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Курсы доллара и евро обвалились
Доллар и евро подешевели на 20 копеек. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 10 июня установил курс доллара на уровне 26,59 грн. Это на 20 коп. меньше, чем в прошлую пятницу.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 20 коп. Стоит 29,98 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,50 грн, продают по 26,70 грн.

За евро предлагают 29,83 грн. Продают по 29,98 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

К концу 2019-го доллар подорожает до 27,4 грн. В 2022 году курс уже составит 30,7 грн, говорится в прогнозе Кабмина. На его основе приняли среднесрочную стратегию управления государственным долгом.

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