Курс валют: что будет с долларом в сентябре

Курс валют будет колебаться в пределах 27,5-28 грн/долл. Фото: pixabay.com

В сентябре доллар может подорожать. Ведь спрос на валюту вырастет со стороны импортеров.

"Чтобы сдерживать колебания курса доллара, Нацбанк может выходить на рынок с продажей валюты. При его участии курс валют останется прочнее, чем 28 гривен за доллар. Скорее всего, будет колебаться в пределах 27,5-28 гривен", - объясняет финансовый аналитик Тарас Котович, пишет "РБК-Україна".

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По его словам, в сентябре вырос спрос на валюту в связи с выплатой процентов по облигациям внутреннего государственного займа. Поэтому гривня ослабла.

"Только в пятницу, 4 сентября, НБУ вышел на валютный рынок с интервенциями по покупке валюты на сумму $11,5 миллионов. Это наименьший объем за неделю этого года. Аналогичные интервенции были в конце мая прошлого года", - объясняет аналитик.

Национальный банк Украины на 9 сентября установил курс доллара на уровне 27,8 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.