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вторник, 22 июня 2021 16:01

Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом

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На курс доллара сейчас влияют три фактора: высокие цены на украинский сырьевой экспорт, летний цикл деловой активности и спекулятивные инвестиции - деньги, которые иностранцы вкладывают в наши государственные облигации, рассказал Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

"Доллар дешевеет несколько месяцев. Ситуация сохранится летом, так как значительно вырос приток валюты. Экспортные цены на украинское сырье растут. Это и продовольствие, и аграрное сырье, и железная руда. Семилетние максимумы по ценам на кукурузу, в несколько раз возросла стоимость стали. Плюс - традиционно летний цикл деловой активности, связанный с укреплением гривны. Еще зимой доллар стоил более 28 гривен, сейчас - 27. Фактор нерезидентов был одним из самых рисковых. Иностранцы, которые в 2019 году вкладывали средства в наши государственные облигации, в прошлом году начали их постепенно продавать и выводить деньги. К тому же снизились процентные ставки по новым выпускам облигаций. В 2021 году этот процесс затормозился, потому что Нацбанк увеличил учетную ставку. Поэтому нет оттока критического спекулятивного капитала с нашего рынка. А это был не единственный фактор, который мог бы повлиять на ослабление гривны", - говорит экономист.
По словам эксперта, доллар мог бы подешеветь еще больше, если бы не действия Нацбанка.
Автор: Елена Луценко
  Укрепление гривны уничтожает промышленность
Укрепление гривны уничтожает промышленность

"Нацбанк сглаживает курсовую кривую. Если бы он не выкупал лишнюю валюту на рынке, курс доллара сейчас мог быть 26 гривен. Национальный банк сдерживает укрепление национальной валюты. Также крепкая гривна - не в интересах государства. Потому что уменьшается количество поступлений с таможни, ведь там основные сборы привязаны к курсу валют ", - говорит Алексей Кущ.

Экономист утверждает, что укрепление гривны выгодно импортерам и более-менее нейтрально влияет на экспортеров сырья, так как у них высокая рентабельность. Но уничтожает нашу промышленность.

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"Можно посмотреть на примере 2019 года. Несмотря на то, что тогда ВВП вырос на 3,5 процента, промышленность упала на 1,8 процента. Почему это происходит? Возьмем зернотрейдера, который экспортирует зерно. У него сезонная рентабельность от 50 до 70 процентов. Если гривна укрепилась на 15 процентов, то остается 40 процентов ценовой маржи. Он получает огромные прибыли. А теперь возьмем любое промышленное производство, ориентированное на европейский рынок. Там рентабельность на уровне 10 процентов. Если гривна укрепилась на 15 процентов, производство получит убытки. Экспортная выручка будет на 15 процентов меньше, чем планировалось. В промышленном производстве длиннее производственный цикл - от закупки сырья до готовой продукции. Если экспортная выручка в долларах, а расходы в гривне, происходит потеря рентабельности. Товары этого предприятия становятся не конкурентными на внешних рынках. А импортер, который в Украину завозит аналогичный вид продукции, получает на 15 процентов больше выручки, поскольку курс гривны укрепился. Поэтому мы теряем внутренний рынок и отдаем его импортерам, иностранным компаниям. Это двойной удар: потеря внутреннего рынка и рентабельности предприятиями-экспортерами. В позапрошлом году мы фактически уничтожили таким образом малую индустриализацию, которая появилась в 2016-2018 годах. Это одно- и двоцеховые предприятия, работавшие преимущественно в центральной и Западной Украине. В частности, легкая промышленность, обувная, текстильная, производство запчастей, аккумуляторов, электротехника, деревообработка, мебельная и химическая", - подытожил Алексей Кущ.

Национальный банк Украины на 22 июня установил курс доллара на уровне 27,19 грн. Это на 2 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 16 коп. Стоит 32,28 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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