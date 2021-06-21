После долгих выходных Нацбанк изменил курс доллара

Национальный банк Украины на 22 июня установил курс доллара на уровне 27,19 грн. Это на 2 коп. больше, чем было перед выходными.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 16 коп. Стоит 32,28 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
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В обменниках доллар покупают по 27,16 грн. Продают по 27,25 грн.
За евро предлагают 32,27 грн. Продают по 32,43 грн.
Российский рубль покупают и продают по 37 коп.
Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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