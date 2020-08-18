Курс доллара продолжает падать

Доллар подешевел на 8 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 19 августа установил курс доллара на уровне 27,22 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 12 коп. Стоит 32,49 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,27 грн. Продают по 27,35 грн.

За евро предлагают 32,12 грн. Продают по 32,29 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.