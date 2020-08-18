Курильщиков оштрафовали на кругленькую сумму

По статистике, в Украине курит каждый четвертый. Фото: pixabay.com

С начала года за курение в запрещенных местах украинцев оштрафовали на 5 млн грн.

Правоохранители зафиксировали почти 200 тыс. нарушений, свидетельствуют данные Национальной полиции.

Больше всего нарушений зафиксировали в Харьковской, Винницкой и Львовской областях.

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По законодательству, курить запрещено в лифтах, учебных заведениях, подъездах жилых домов, ресторанах, на остановках общественного транспорта и в транспорте.

За нарушение надо заплатить минимум 51 грн. По статистике, в Украине курит каждый 4-й.

В январе-июне 2020-го таможенники зафиксировали 7,2 тыс. нарушений на 1,16 млрд грн. Чаще всего незаконно пытались перевезти табачные изделия, мобильные телефоны, планшеты и наркотики.