Купить жилье под Киевом стало дороже: цены

В пригороде столицы в течение первого квартала 2020-го возвели 380 тыс. кв м нового жилья. Фото: pixabay.com

В первом полугодии 2020 года новостройки в пригороде Киева подорожали на 7%.

Квадратный метр на первичном рынке в квартире без ремонта в среднем стоит $450-630. Это 12,2-17,1 тыс. грн. Загородные коттеджи продают от $480 до $1,2 тыс., таунхаусы и дуплексы - от $500 до $630. В Киеве недвижимость в среднем стоит $980 за кв м, пишет NAI Ukraine.

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В пригороде столицы в течение первого квартала 2020-го возвели 380 тыс. кв м нового жилья. Это больше, чем в Киеве.

Застройщики в основном сводят одно- и двухкомнатные квартиры - они самые востребованные. Также коттеджную застройку до 250 кв м и дома до 200 кв м в классе "комфорт".

В Киеве в июле дешевле всего удалось приобрести однокомнатную квартиру площадью 22 м² на ул. Новополевой в Соломенском районе - $24 тыс.