Какую самую дешевую квартиру продали в июле

В июле рынок купли-продажи недвижимости ожил. Фото: pixabay.com

В июле дешевле всего удалось приобрести однокомнатную квартиру площадью 22 м² на ул. Новополевой в Соломенском районе - $24 тыс.

Жилье площадью 38 м² на ул. Крушельницкой в ​​Дарницком районе купили за $38 тыс. На этой же улице приобрели "однушку" 36 м² за $50 тыс., передает "Благовіст".

Двухкомнатную квартиру 49 м² продали за $51 тыс. на ул. Энтузиастов в Днепровском районе. За $80 тыс. на ул. Мечникова в Печерском районе приобрели трехкомнатную площадью 67 м².

$100 тыс. стоило двухкомнатное жилье площадью 80 м² на ул. Драгоманова в Дарницком районе. $101 тыс. - трехкомнатное жилье 67 м² в Подольском районе.

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За трехкомнатную квартиру 117 м² в Днепровском районе отдали $150 тыс. Жилье площадью 131 м² в Подольском стоило $250 тыс.

"Рынок купли-продажи недвижимости в Киеве очень активен. Мы наблюдали существенное увеличение количества сделок. Цены стабильны, присутствует торг, в среднем при заключении договора цена может отличаться на 15% от заявленной", - говорит Елена Биберова, директор агентства недвижимости.

За время карантина на рынке недвижимости количество сделок у 43,6% компаний упало на 50%. На 2,6% показатели сократились у 17,6% компаний. По результатам опроса строительных компаний, у 5,1% организаций продажи остались на уровне прошлого года.