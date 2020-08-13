Кто не сможет воспользоваться "Доступными кредитами 5-7-9%": объяснение Минфина

Для получения доступного кредита нужно доказать, что человек способен его вернуть. Фото: pixabay.com

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" не подходит для новых бизнесов и стартапов.

По словам министра финансов Сергея Марченко, для получения этого кредита нужно доказать, что человек способен его вернуть. У него должна быть кредитная история и залог.

"Для новых бизнесов, новых кредитов программа не очень подходит, так как в ней не применяются условия по рефинансированию. Там инвестиционные цели", - объяснил министр финансов для ТСН.ua.

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Марченко добавил, что для начинающих предпринимателей Минфин разработал программу портфельных гарантий. Благодаря ей государство гарантирует возврат 80% кредита, а риск для банка составляет 20%. Однако программа требует одобрения Верховной Радой.

"Это новая инициатива. Мы сейчас хотим, чтобы парламент нас поддержал и в этом году запустили эту историю", - заявил Марченко.

Украинские предприниматели в рамках программы доступных кредитов под 5%, 7% и 9% получили более 3,3 млрд грн. Банки выдали кредиты 1755 компаниям. Больше всего - предприятиям сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.