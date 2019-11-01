Кто может остаться без работы

В ближайшие 10 лет востребованными будут специалисты, связанные с информационными технологиями и диджитализациею. Фото: oap.kiev.ua

Через автоматизацию многих аспектов жизни могут исчезнуть некоторые профессии. Менее востребованными станут водители, повара, землекопы, помощники бухгалтеров, телемаркетологи, учителя, врачи.

Массовая безработица связана с избытком кадров с похожими компетенциями. В ближайшем будущем без работы останутся работники с традиционными навыками. Так, ученые из Оксфордского университета убеждены, что в 2030-х в развитых странах исчезнут рутинные профессии. Их заменит искусственный интеллект, пишет The Point.

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По прогнозам, в ближайшие 10 лет востребованными будут специалисты, связанные с информационными технологиями и диджитализациею. Работникам советуют расширять знания о современных технологиях. В то же время в эпоху компьютерных технологий особенно цениться будут навыки социализации, умение работать в команде, эмоциональный интеллект, лидерские качества и гибкость. Поэтому работы психологам, психотерапевтам и коучам будет хватать.

Кроме того, будет развиваться все, что связано с озеленением, эргономичностью и комфортом. Работу будут предлагать в сфере интерьерного и ландшафтного дизайна.

Ученые прогнозируют, что через 30-40 лет трудоустроены будут 10% населения планеты. Другие рабочие места займут работы.