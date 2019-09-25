Кто из украинцев ищет работу за границей на несколько месяцев

38% украинцев, которые едут на заработки впервые, покидают страну всего на несколько месяцев. За рубежом навсегда планируют остаться 12% украинских заробитчан.

Временную работу за рубежом ищут украинцы в возрасте 50 лет, которые вместе с семьей живут в деревне. Имеют полное среднее или профессионально-техническое образование. На заработки едут, потому что зарплаты хватает только на продукты и самые необходимые вещи, передает olx.ua.

Мужчины от 26 лет задумываются, чтобы выехать за границу навсегда. В большинстве случаев у них есть жена, но еще нет детей. Живут в областном центре, работают на высокооплачиваемой работе и имеют диплом о высшем образовании.

Автор: olx.ua При выборе страны, куда ехать работать, работники ориентируются на уровень зарплаты и условия труда.

Каждый третий украинец от 65 лет ищет за рубежом работу на несколько месяцев. 36% пенсионеров хотят уехать из страны навсегда.

За рубежом заробитчани преимущественно хотят получать не меньше $1 тыс. Готовы работать не по своей специальности. 39% опрошенных вообще устраивает любая работа, профессия их не интересует. За рубежом преимущественно работают в сфере производства.

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Больше всего работников пугает риск получить зарплату и плохое отношение со стороны работодателя. Также переживают за психологический дискомфорт, связанный с удаленностью от родных и близких. В то же время молодые специалисты больше склонны переживать о различных рисках, чем старшие.

При выборе страны, куда ехать работать, работники ориентируются на уровень зарплаты и условия труда. На втором месте - развитая экономика. Женщины более склонны поехать в другую страну через родственников или знакомых, которые уже там работают. Для мужчин более важна стабильность в стране.

Больше всего украинские заробитчане хотят вернуться на работу в Америку. По мнению 37% опрошенных страна полностью оправдала их ожидания. 24% утверждают, что даже превысила. На втором месте по количеству положительных впечатлений - Болгария, на третьем - Германия. Больше всего работники разочарованы работой в России.