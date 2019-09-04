На какую зарплату украинцы едут работать за границу

Чаще всего украинцы ищут работу в Польше, России и Чехии.

Граждане едут работать из-за границу за низкой заработной платы дома. На выбор людей влияет нестабильная экономическая ситуация в Украине, пишет olx.ua.

Большинство заробитчан, которые работали за границей на сезонных работах, планируют снова вернуться туда. В то же время 9% не планируют делать этого из-за удаленности от семьи, несвоевременную выплату зарплаты на заработках, некомфортные условия проживания и плохое отношение работодателей к ним.

Автор: olx.ua Украинцы едут за границу из-за низкой зарплаты дома.

Больше всего украинские заробитчане хотят вернуться на работу в Америку. По мнению 37% опрошенных страна полностью оправдала их ожидания. 24% утверждают, что даже превысила. На втором месте по количеству положительных впечатлений - Болгария, на третьем - Германия. Больше всего работники разочарованы работой в России.

Треть украинцев, которые работали на сезонных работах и ​​не хотят возвращаться туда, получали более $1 тыс. Половина из них зарабатывала до $1,2 тыс. Почти 32% сезонных заробитчан получали от $700 до $1 тыс. 18% имели $500-700.

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Большинство, кто планирует вернуться на работу за границу хотят получать более $1 тыс. 10% - более $2 тыс.

На сезонную работу за границу преимущественно едут мужчины от 25 до 54 лет. 43% работников замужние или женатые и имеют детей.

Чехия подняла квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности. Наибольшие квоты предусмотрены для Украины.