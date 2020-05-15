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пятница, 15 мая 2020 09:53

Крупнейшая компания страны имеет 5 млрд грн убытка

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Крупнейшая компания страны имеет 5 млрд грн убытка
НАК "Нафтогаз" в последние годы стал прибыльным. Но по некоторым направлениям сохраняются значительные убытки. Фото: unsplash.com

В НАК "Нафтогаза" есть убыток в размере 5 млрд грн. Ситуация ухудшилась в 2019-м.

"По моему направлению - отношения с Газпромом - 68 миллиардов гривен прибыли. Она перекрывает убыток в 5 миллиардов остального Нафтогаза. Но это ненормально, когда после десятикратного повышения цен крупнейшая государственная компания в Украине имеет 5 миллиардов убытков", - заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, пишет "24 канал".

По его словам, за последние годы в компании действительно произошли изменения - это изменения в отношениях с российским Газпромом.

"Если раньше в среднем $5 миллиардов в год шли из Нафтогаза в Газпром как разница между деньгами, которые мы получили от Газпрома за транзит и платили ему за импортируемый газ, то сейчас в среднем мы получали больше транзит на $500 миллионов, чем платили за весь импортируемый газ. То есть это и были те деньги, благодаря которым показывали результат реформы. И это реальные изменения", - пояснил Витренко.

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Вспомнил о положительных изменениях в добыче газа, когда газодобычу возглавляла команда Олега Прохоренко. За несколько лет добычу увеличили на 1 млрд куб.

"Правда, в 2019 году получили рекордное за 20 лет падение добычи. И это доказывает нам, что все изменения не являются необратимыми", - считает он.

Юрий Витренко получил формальное предупреждение, что его должность планируют сократить. Поэтому через 2 месяца могут уволить. Он представлял Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже, где отразили требования Газпрома на сумму более $80 млрд. Кроме того, удалось получить компенсацию в размере $5 млрд.

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