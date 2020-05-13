Топ-менеджера Нафтогаза планируют уволить: подробности

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко получил формальное предупреждение, что его должность планируют сократить. Поэтому через 2 месяца могут уволить.

"Наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом. Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждение России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - написал Витренко в Facebook.

Он напомнил, что представлял Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже, где отбили требования Газпрома на сумму более $80 млрд. Кроме того, удалось получить компенсацию в размере $5 млрд. Заговорил о контракте на транзит с обязательством "качай или плати" для российского монополиста.

Автор: facebook.com/Юрій-Вітренко Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил новость, что его могут уволить в Facebook.

"Последней каплей", пожалуй, стал подготовленный нами детальный анализ возможностей по моему направлению заработать для Украины более $17 миллиардов, при этом очевидно вопреки интересам Газпрома и Кремля. Также некоторых заинтересованных сторон в Украине, которым не нужны соответствующие изменения", - написал чиновник.

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Витренко раскритиковал действия главы Нафтогаза Андрея Коболева.

"Коболеву Кабмин, снова без всякого конкурса, продлил контракт на 4 года. И теперь Коболев фактически увольняет меня. Он - часть системы власти. Пытается скрывать неудобную правду и манипулировать данными, расправляться над неугодными", - пояснил Витренко.

1 апреля пост директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз" оставил Андрей Фаворов. Кроме того, он временно прекратил осуществлять полномочия генерального директора АО "Укргаздобыча".