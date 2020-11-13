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Критика начальства и скука: назвали 7 ложных причин для увольнения

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Критика начальства и скука: назвали 7 ложных причин для увольнения
Варто проаналізувати, чи є суттєві причини для пошуку іншого місця. Фото: unsplash

Работникам советуют не спешить с решением об увольнении, если им скучно на работе, не повышают в должности или появился синдром самозванца.

Стоит проанализировать, есть ли существенные причины для поиска другого места, пишет Work.ua.

Специалисты советуют не увольняться, если:

1. Не устраивает одно рабочее задание

Руководитель поручил вам выполнения важного проекта. Во время работы над ним вы работаете сверхурочно, находитесь в постоянном стрессе и не чувствуете отдачи или поощрения.

"Если очень трудно, поговорите с руководителем, узнайте, может ли он оказать помощь или другие ресурсы, чтобы уменьшить нагрузку", - советуют авторы публикации.

2. Достала критика начальника

Давать обратную связь сотрудникам по их работе - одна из функций руководителя. В конструктивных замечаниях, которые не нарушают личных границ, нет ничего плохого.

3. Не повышают в должности

"Сначала посмотрите на коллег, которых повысили, и увидите в них те черты, которых вам не хватает. Вспомните, давали ли вы руководству знать о своих достижениях: подавали отчет личной эффективности, встречались, чтобы показать свои результаты и успехи. Чтобы вас заметило руководство, о себе надо напоминать цифрами и фактами", - говорят эксперты.

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4. Хочется работать на себя

"Если у вас есть идея, прописан план, как развивать бизнес, то вам следует уволиться и попробовать. Но следует помнить, что собственное дело требует еще большей концентрации, ответственности, чем работа на кого-то", - говорится в публикации.

5. Вам скучно, но вы ничего не делаете

Вместо того чтобы думать о поиске новой работы только потому, что вам скучно на нынешней, можно попросить коллег и руководство о дополнительных задачах. Так вы больше не будете скучать, получите новые задания и статус активного сотрудника.

6. Вы думаете, что скоро вас уволят, и хотите опередить события

"Если вы действительно обеспокоены вашим положением в коллективе, попросите своего руководителя о честном отзыве. Нет нужды принимать превентивные меры без предварительного обсуждения других возможных вариантов", - говорят специалисты.

7. У вас развился синдром самозванца

Синдром самозванца - это когда человеку кажется, что он не заслуживает успеха, его навыки и опыт не дотягивают до должности, которую он занимает.

"Если вы считаете, что не в состоянии выполнять работу, сообщите об этом руководству и выясните, как нужно действовать дальше. Однако вы должны честно взглянуть на свои способности и знания. Вы многого достигли. Если считаете, что для лучшего выполнения работы требуется дополнительное образование, узнайте, может ли компания оплатить мастер-класс, семинар, вебинар", - советуют авторы публикации.

Все больше работников ищут работу на расстоянии или с гибким графиком. Таким соискателям предлагают выполнять обязанности графических дизайнеров, аналитиков, учителей и администраторов.

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