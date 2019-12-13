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Кредиты не подешевеют: экономист объяснил, почему учетная ставка не работает

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Кредиты не подешевеют: экономист объяснил, почему учетная ставка не работает
Население берет исключительно потребительские кредиты. Ипотека не выгодна. Фото: Depositphotos

Учетная ставка - это процент, под который Нацбанк кредитует банки, если тем не хватает средств оплатить счета. Она позволяет банкам не развалиться, а работать стабильно, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"От уровня учетной ставки зависит стоимость кредитов, которые банки дают бизнесу и населению. Они дешевеют, когда ставка снижается. Дорожают, когда ставка растет. В то же время ежемесячно в макроэкономическом обзоре Нацбанк пишет, что кредитование юридических лиц не работает. Общая сумма кредитов постоянно уменьшается. Процесс списания проблемных происходит медленно", - объясняет Охрименко.

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Добавляет, что население берет исключительно потребительские кредиты - под 32% годовых. Ипотечные не выгодны. Банки предлагают условия, которые выполнить не реально.

"Если кредиты подешевеют на 1%, то смысла в этом не будет. На самом деле сегодня опасно давать кредиты. Через высокие проценты заемщики могут не рассчитаться с долгами. Кроме того, ставки по депозитам падают и будут падать. Банкам эти деньги нужны на кредиты. А сейчас их выдают мало. Чтобы учетная ставка заработала, сначала необходимо запустить реальное кредитование", - объясняет экономист.

С 13 декабря Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Это связано с меньшими темпами роста цен. Так, в годовом измерении инфляция с 6,5% в октябре замедлилась до 5,1% в ноябре. В месячном измерении цены выросли всего на 0,1%. Этому способствовало укрепление курса национальной валюты, низкие цены на энергоресурсы, расширение предложения отдельных продуктов питания.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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