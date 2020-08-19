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среда, 19 августа 2020 18:41

Кредит от Польши на €100 млн: куда пойдут деньги

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Кредит от Польши на €100 млн: куда пойдут деньги
€68 млн выделили на улучшение состояния дорог. Фото: pixabay.com

Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов на €100 млн во Львовской области.

€68 млн выделили на улучшение состояния дорог и €32 млн - на пограничные пункты пропуска. Работы должны начаться на этой неделе.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, кредитные средства привлекли после 5 лет бюрократических преград и переговоров с польскими партнерами, пишет "РБК-Украина".

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Соглашение о привлечении кредита было подписано между правительствами Украины и Польши в 2015 году.

Из Фонда по борьбе с коронавирусом Министерство инфраструктуры получило 35 млрд грн. Деньги выделили для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

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