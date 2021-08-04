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среда, 04 августа 2021 16:52

Кредит на жилье: кому доступна государственная программа

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646 семей Украины воспользовались государственной программой "Доступная ипотека 7%". Им в этом году выдали кредитов на 550 млн грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  На ипотечные программы запланировали выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд. грн
На ипотечные программы запланировали выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд. грн

"Сегодня мы утверждаем условия, по которым Украинская финансовая жилищная компания будет предоставлять ипотечные кредиты и финансовый лизинг. Также определены критерии и перечень граждан, которые могут претендовать на жилье", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительной речи на заседании Кабинета министров 4 августа.

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На ипотечные программы запланировали выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд грн, добавил Шмыгаль.

В Украине за три месяца работы программы "Доступной ипотеки 7%" заключили чуть менее 500 сделок.

Например, в Австрии ставки по ипотечным кредитам составляют 2-4%. Срок кредитования - до 30 лет, размер первого взноса в среднем 25%. Размер месячного взноса по кредиту составляет до 40% от семейного дохода, пишет mind.ua.

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