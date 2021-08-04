Кредит на жилье: кому доступна государственная программа

646 семей Украины воспользовались государственной программой "Доступная ипотека 7%". Им в этом году выдали кредитов на 550 млн грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО На ипотечные программы запланировали выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд. грн

"Сегодня мы утверждаем условия, по которым Украинская финансовая жилищная компания будет предоставлять ипотечные кредиты и финансовый лизинг. Также определены критерии и перечень граждан, которые могут претендовать на жилье", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительной речи на заседании Кабинета министров 4 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Льготную ипотеку Зеленского блокируют в Минфине - СМИ

На ипотечные программы запланировали выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд грн, добавил Шмыгаль.

В Украине за три месяца работы программы "Доступной ипотеки 7%" заключили чуть менее 500 сделок. Например, в Австрии ставки по ипотечным кредитам составляют 2-4%. Срок кредитования - до 30 лет, размер первого взноса в среднем 25%. Размер месячного взноса по кредиту составляет до 40% от семейного дохода, пишет mind.ua.