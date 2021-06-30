Кредит на жилье: когда ипотека станет доступной

Иногда человек хочет оформить ипотеку, но не соответствует определенным параметрам. Фото: pixabay.com

В Украине за три месяца работы программы "доступной ипотеки" под 7% заключили чуть менее 500 сделок.

Например, в Австрии ставки по ипотечным кредитам составляют 2-4%. Срок кредитования - до 30 лет, размер первого взноса - в среднем 25%. Размер месячного взноса по кредиту составляет до 40% от семейного дохода, пишет mind.ua.

Похожая ситуация в Испании, Италии и Польше. Кроме того, минимальный первый взнос составляет 10%.

"Моим фаворитом среди стран в вопросе доступности ипотеки является Германия. В марте прошлого года там зафиксировали самый низкий процент годовой ставки - 0,68%. В августе прошлого года ставка сроком на 10 лет составила 0,75%, на 15 лет - не более 1% . На сегодняшний день эти цифры колеблются в диапазоне от 1,3 до 2%. Размер первого взноса - от 20%. Украине к таким показателям нужно еще расти", - объясняет президент компании "Київміськбуд" Игорь Кушнир.

По его словам, надо перейти к покупке имущественных прав на недвижимость.

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"Сегодня вопрос "Предоставлять ли жилье, которое строится, в ипотеку?" решает банк. А приобретение имущественных прав позволило бы в разы увеличить количество договоров и поддержать строительную отрасль. Конечно, возникают сомнения в надежности застройщиков, поэтому банки и перестраховываются", - добавляет он.

Советует расширить критерии для участия в программе. Иногда человек хочет оформить ипотеку, но не соответствует определенным параметрам.

Спрос на недвижимость в Украине растет. Одна из причин - банки предлагают кредиты на жилье под 9-9,5%. К этому процессу подключилось государство, процентные ставки начали снижаться. Увеличилось количество покупателей, которые согласны доплатить к основной стоимости квартиры еще несколько тысяч долларов, чтобы ее не продали, пока они согласуют все вопросы с банком. Подготовка документов на обычную сделку купли-продажи у нотариуса занимает три-пять рабочих дней. Когда покупаешь жилье в кредит, придется ждать от двух недель до месяца. Потому что к подготовке документов присоединяются оценщики, банковские юристы и менеджеры.