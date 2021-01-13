Компания Ferrexpo за год нарастила производство окатышей

Благодаря увеличению объемов производства Ferrexpo обеспечила дополнительной работой железную дорогу, порты, энергетиков, поставщиков газа

Компания Ferrexpo по итогам 2020 года суммарно увеличила выпуск окатышей на 7% по сравнению с 2019-м. Произвела11,2 млн. т.

По информации компании, в прошлом году общий выпуск окатышей с 65-процентным содержанием железа составил 10,8 млн. т (рост на 8%), с 62-процентным содержанием - 98 тыс. т, производство окатышей прямого восстановления железа (Direct Reduction - DR) с 67-процентным содержанием железа составило 339 тыс. т, в 2019 году эта продукция не производилась.

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В четвертом квартале общий выпуск окатышей вырос на 22% по сравнению с третьим кварталом - до 3,1 млн т. В том числе произведено 2,9 млн т окатышей с 65-процентным содержанием железа (рост на 16% к третьему кварталу), с 62-процентным содержанием окатыши не производились, производство окатышей DR с 67-процентным содержанием железа составило 153 тыс. т.

Вся продукция производилась из собственного сырья компании Ferrexpo. Объемы продаж окатышей за 2020 год - примерно 12,1 млн т, что превышает показатели предыдущего года на 17,5% (в 2019 году - 10,3 млн т).

Рост выпуска окатышей произошел после реализации проекта увеличения производства обогатительной фабрики Группы Ferrexpo. Операционная деятельность и логистика Ferrexpo продолжили работать с минимальным влиянием Covid-19 в течение четвертого квартала 2020-го.

Благодаря увеличению объемов производства, Ferrexpo в это непростое время пандемии обеспечила дополнительной работой по сравнению с прошлым годом своих контрагентов: железную дорогу, порты, энергетиков, поставщиков газа. Это привело к созданию рабочих мест и увеличению всех налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. А также активно помогала местным общинам в борьбе с коронавирусом.

По итогам апреля 2020 года Ferrexpo произвела 1,06 т железорудных окатышей из собственного руды, что является рекордным производственным показателем компании за всю историю ее существования и на 12% больше, чем производство в апреле 2019 года.