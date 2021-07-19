Коммуналка, кредиты и штрафы: резко выросли долги украинцев

Количество долгов украинцев выросло на 15%. За первые полгода количество долгов в Едином реестре должников увеличилось на 700 тыс. грн.

Автор: Елена Луценко Самые большие суммы люди задолжали за коммунальные услуги

Больше всего люди задолжали по кредитам, оплате коммунальных услуг и оплате штрафов, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Долги по кредитам физлиц и перед компаниями выросли на 20,4%. Задолженность по оплате коммунальных услуг увеличилась на 21,2%. Долги по штрафам за административные правонарушения - на 19,6%.

"Самые большие категории по количественному показателю: взыскание средств в пользу государства — 1 510 788 долгов, задолженность перед банками, компаниями и организациями — 1 439 106 долгов, а также штрафы за нарушение ПДД - 1 237 339 долгов", - говорится в анализе.

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По состоянию на июль в Едином реестре должников зафиксировано 5 849 009 долгов. Если человек оказался в этом реестре, ему могут запретить выезд из страны, заблокировать его средства на счетах в банках и запретить открывать новые счета. Запрет на продажу и покупку авто и недвижимости также относятся к ограничениям.

14 июля начал действовать закон о коллекторах. Документ должен защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Вводит четкие правила поведения во время урегулирования проблемной задолженности. Банки и финансовые компании должны сообщать клиентам о привлечении коллекторской компании или уступке права требования долга новому кредитору. Заключать договоры можно с фирмами, включенными в реестр Нацбанка.