Количество безработных рекордно возросло

С начала карантина, с 12 марта по 24 апреля, статус безработного получили 127,4 тыс.граждан. Фото: daynews.com.ua

Количество официальных безработных за год выросло на 38%. По состоянию на 27 апреля, количество граждан, зарегистрированных в центрах занятости, достигло 431,9 тыс. человек. Это на 119 тыс. больше, чем ровно год назад и на 25,9 тыс. человек больше, чем 20 апреля.

Как сообщили в Госслужбе занятости, больше всего безработных в период с 21 по 24 апреля зарегистрировали 23 апреля:

* вторник (21 апреля) – 6 тыс.;

* среда (22 апреля) – 6,2 тыс.;

* четверг (23 апреля) – 7,1 тыс.;

* пятница (24 апреля) – 6,6 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безработные получат зарплату от государства. Но не все

Всего с начала карантина, с 12 марта по 24 апреля, статус безработного получили 127,4 тыс. граждан.

Ранее в Кабмине дали советы украинцам, которые остались без работы. На период карантина пособие по безработице выплачивают с первого дня, а не через три месяца после регистрации в службе занятости. Граждане, потерявшие работу, могут зарегистрироваться в качестве безработного в любом удобном для обслуживания центре занятости, независимо от места регистрации и фактического проживания.

Во время карантина украинцам, потерявшим работу, пособие по безработице будут начислять с 1-го дня регистрации в Службе занятости. Ранее выплаты начисляли с 7-го дня.