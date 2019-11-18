Когда в Украине подорожают новые автомобили

Авто могут вырасти в цене на 15-18%. Фото: SLOVOIDILO.UA

В Украине прогнозируют подорожание новых авто на 15-18% в случае введения эконорм Евро-6 с 1 января 2020 года.

Об этом глава Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко написал в Facebook.

Он отмечает, что налоговики и транспортный Комитет Совета рекомендовали парламенту перенести введение экологических норм Евро-6 к 2025 году, но нардепы постоянно откладывают голосования за соответствующий законопроект.

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Назаренко добавляет, что из-за постоянных отсрочки в принятии финального решения зарубежные заводы уже производят для украинского рынка машины со стандартом "Евро-6", что приведет в перспективе к их удорожанию.

"Если до конца 2019 году в Украине не примут закон об отсрочке стандартов" Евро-6 "для новых авто, то уже в 2020 году машины подорожают на 15-18%", - пишет Назаренко.

В сентябре украинцы зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц.