Какой подержанный автомобиль самый популярный в Украине

В сентябре украинцы растаможили 23 тыс. подержанных авто. Фото: NewsUkr

В сентябре украинцы зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц.

По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортируемых легковых авто, бывших в эксплуатации, выросли на 126%, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%. Об этом сообщает Укравтопром.

Самым популярным автомобилем в этом месяце был Volkswagen Passat - 1460 зарегистрированных машин. Вторым стал Renault Megane, на украинские номера перешли - 1315 авто. На третьем месте Skoda Octavia - 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.

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Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее.

В государственную казну поступило в семь раз больше платежей от растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией от запланированного. Такие выводы Счетной палаты о результатах анализа выполнения госбюджета с начала года.