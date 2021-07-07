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среда, 07 июля 2021 13:41

Когда Украина получит $700 млн транша от МВФ

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Когда Украина получит $700 млн транша от МВФ
Транш от МВФ надеются получить до конца 2021 года. Фото: Reuters

В США продолжаются переговоры Минфина Украины с Международным валютным фондом по $700 млн транша. Их надеются получить в 2021 году.

"В эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет о прошлогодних суммах - 700 миллионов долларов, лето-осень. Поэтому мы надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег - это не имеет смысла", - рассказал первый вице-премьер-министр экономики Сергей Любченко во время всеукраинского форума "Украина 30".

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Государство в лице Кабимина выполнило все взятые на себя обязательства в плане институциональных изменений, отметил Любченко.

"Мы должны проголосовать те законы, по которым мы брали на себя обязательства, которые провозгласили, тогда дальше будет понятно. Желательно получить транш - чем раньше, тем лучше. Когда эти средства поступят, неизвестно. Я не оракул. Я хотел эти деньги еще в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так. Ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе. Это нас мотивирует договариваться, искать компромисс", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Также министр признал, что без денег МВФ будет сложно.

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Дата
07
июля

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