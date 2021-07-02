Деньги от МВФ демотивируют нашу власть - Фурса

Сергей Фурса: "Следует двигаться вперед в судебной реформе, не разрушать антикоррупционной инфраструктуры. Ключевым сейчас является верховенство права". Фото: Тарас Подолян

Снятие санкций с оператора "Северного потока-2" – дипломатический ход США для восстановления тесных взаимоотношений с Германией. Для того, чтобы и дальше быть в приоритетах США, Украине следует сосредоточиться на судебной и антикоррупционной реформах. Транши Международного валютного фонда решают проблемы бюджета, но отбивают охоту к действиям у украинского руководства.



Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Путин живет в прошлом, где надо поделить сферы влияния, – говорит он. – А США – в современном мире. Когда вы принадлежите к таким разным ценностным категориями, не сможете договориться. Это как в переговорах Украины и России – позиции сторон такие разные, что надеяться на компромисс невозможно. Но страну с ядерным оружием нельзя игнорировать. С ней надо вести переговоры".

Отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" – это возвращение к партнерским отношениям между США и Германией, считает эксперт.

"Трамп пытался остановить строительство газопровода, но вел себя как слон в посудной лавке. Продвигал интересы американских производителей газа на европейском рынке. Не понимал важности трансатлантического единства. Человек не из политики, а из бизнеса", – отмечает он.

Теперь, заявляет Фурса, Байдену приходится это исправлять. Для него партнерские отношения с Германией важнее. Особенно на фоне противостояния с Китаем, который будет доминировать ближайшие лет 20.

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Как Украине попасть в приоритеты США? Рецепты прописаны в программе Международного валютного фонда, говорит эксперт.

"Это дорожная карта всех реформ. Не надо ломать сделанное, как в прошлом году с Национальным банком (Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении с должности главы НБУ за политического давления. – Gazeta.ua) и в этом году – с Нафтогазом. Следует двигаться вперед в судебной реформе, не разрушать антикоррупционной инфраструктуры. Ключевым сейчас является верховенство права".

О новых траншах от Международного валютного фонда, которые пойдут на погашение внешнего долга, говорят еще с сентября прошлого года. Но за это время мы ничуть не продвинулись в программе МВФ, считает Сергей Фурса.

"Украина ничего не делает. Но мы этим летом получим от Фонда 2,8 миллиарда долларов – даже не в кредит. МВФ раздает 650 миллиардов всем своим акционерам. А это все страны мира. Эти деньги решают большинство проблем украинского бюджета в этом году. Дают уверенность кредиторам, что с Украиной все хорошо. Но это демотивирует нашу власть", – отмечает он.

Полное интервью с Сергеем Фурсой читайте в журнале "Країна"

Украина получит кредит $350 млн от Международного банка реконструкции и развития. 25 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и старший менеджер портфеля проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко подписали соглашение. Средства будут направлены на восстановление и развитие экономики Украины во время пандемии и на социальную поддержку населения.