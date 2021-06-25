Украина получит $ 350 млн кредита на восстановление экономики

Средства будут направлены на восстановление и развитие экономики Украины во время пандемии. Фото: Reuters

Украина получит кредит $ 350 млн от Международного банка реконструкции и развития.

25 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и старший менеджер портфеля проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко подписали соглашение.

Средства будут направлены на восстановление и развитие экономики Украины во время пандемии и на социальную поддержку населения.

"Благодаря этим средствам мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок. Восстановление экономического роста и модернизация украинской экономики в условиях пандемии требует особых политик и ресурсов. И мы благодарны, что именно сейчас наши партнеры из банка помогают Украине и украинскому народу", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Украина намерена договариваться с Международным валютным фондом, чтобы получить два транша кредита по $ 700 млн. "Мы должны принять те законы, по которым брали на себя обязательства, тогда дальше будет понятно. Желательно получить транш как можно раньше. Когда эти средства поступят, неизвестно. Я не оракул. Хотел эти деньги еще в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так. Ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе. Это нас мотивирует договариваться, искать компромисс", - сказал министр финансов Сергей Марченко.