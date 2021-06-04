Когда Украина получит кредит от МВФ - министр

Ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе. Фото: pixabay.com

Украина намерена договариваться с Международным валютным фондом, чтобы получить два транша кредита по $ 700 млн.

"Мы должны проголосовать те законы, по которым мы брали на себя обязательства, которые провозгласили, тогда дальше будет понятно. Желательно получить транш чем раньше, тем лучше. Когда эти средства поступят, неизвестно. Я не оракул. Я хотел эти деньги еще в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так. Ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе. Это нас мотивирует договариваться, искать компромисс", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Также министр признал, что без денег МВФ будет сложно.

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Украина должна выполнить все требования предоставления Евросоюзом второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн. Иначе есть риск ее потерять. Одними из условий является реформирование судебной системы и продолжение борьбы с коррупцией.