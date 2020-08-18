Когда многодетные матери могут выходить на пенсию

Многодетные матери имеют право выходить на пенсию раньше. Фото: pixabay.com

Матери, имеющие 5 и более детей, могут выходить на пенсию в 50 лет.

Также раньше на пенсию выходят матери детей, которые получили инвалидность в возрасте до 6 лет, рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир, пишет "Сегодня".

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По его словам, выплаты таким женщинам-пенсионерам начисляют по-особенному.

"Для многодетных семей пенсия начисляется на каждого ребенка, учитывается стаж по уходу до 3 лет, за это платятся взносы в Пенсионный фонд государством. Есть свои особенности при учете зарплаты", - пояснил Шамбир.

Одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающихся в постороннем уходе, будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 685 грн.