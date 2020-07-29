Пенсионерам назначили ежемесячные доплаты: кто их сможет получить

Выплаты будут назначаться с 1 января 2020 Фото: Reuters

Одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающихся в постороннем уходе, будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 685 грн.

Сумма ежемесячной государственной соцпомощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для тех, кто утративших трудоспособность. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины в среду, 29 июля.

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Выплаты начнут призначать и выплачивать с 1 января 2020 года.

В июне Пенсионный фонд недосчитался 2,5 млрд грн. В мае сумма была больше - 3,4 млрд грн. Если будет необходимость, то Пенсионный фонд дотировать из госбюджета.