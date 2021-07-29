Кофе подорожал максимально за семь лет: сколько будет стоить в Украине

Цены на кофе арабику стремительно выросли второй раз за две недели. На этой неделе зафиксировали подорожание на 10%, на прошлой - на 20%. 0,45 кг зерен арабики стоит $2,15.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Колебания цен в мире затронут и украинский рынок кофе

Резкое подорожание произошло из-за заморозков в Бразилии. Эта страна - крупнейший производитель кофе в мире, пишет Reuters.

На прошлой неделе морозы задели от 150 тыс. до 200 тыс. га кофейных плантаций. Это 11% общей площади выращивания арабики в стране, сообщают в бразильском правительственном агентстве по поставкам продуктов питания.

"Размер убытков до сих пор непонятен. По предварительным оценкам - от 5,5 до 9 миллионов 60-килограммовых мешков", - заявил Чарльз Саржант, брокер Britannia Global Markets.

Мороз может уничтожить кофейные деревья. На выращивание новых нужно три года.

Синоптики прогнозируют еще одну полярную воздушную массу, которая накроет регион на этой неделе. Это будут третьи заморозки. Впервые с 1994 года страна столкнулась с такими морозами.

Колебания цены затронут и украинский рынок, пишет ТСН.

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"Если мы говорим о коммерческом кофе, то подорожание повлияет. Его можно будет заметить уже сейчас, ведь производители понимают, что привезя, обжарив и доставив, ты можешь выйти только на те цифры, которые завтра тебе едва хватит лишь для покупки зеленого кофе. На такое надо реагировать сразу, и все это прекрасно осознают после 2014-го, когда из-за курса цены стремительно полезли вверх. Для арабики высокого уровня это не так критично, но точно значительно потянет цены вверх. А вот все что фасуется для массмаркета, точно вырастет в цене ощутимо", - рассказал Виктор Билоущенко, руководитель кофейного проекта Your Coffee Story.

В июне цены на арабику достигли максимума с 2016 года, сообщает The Wall Street Journal. Тогда причиной была чрезвычайная засуха в Бразилии. В июне на торгах в Лондоне зафиксировали самую высокую за два года цену. За три года кофе подорожал на 30% или $1749 за 1 т.