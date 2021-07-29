Кофе подорожал максимально за семь лет: сколько будет стоить в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
55% украинцев не согласились с Путиным. Это победное большинство - социолог
55% украинцев не согласились с Путиным. Это победное большинство - социолог
Просмотров: 0
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 432
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 117
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 720
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 423
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 2799
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 486
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 333
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 4995
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
14
5
11
3
3
&quot;Новая почта&quot; испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Видео
Все видео
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 720
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1557
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1728
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1260
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 477
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 0
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
четверг, 29 июля 2021 16:25

Кофе подорожал максимально за семь лет: сколько будет стоить в Украине

  Комментировать

Цены на кофе арабику стремительно выросли второй раз за две недели. На этой неделе зафиксировали подорожание на 10%, на прошлой - на 20%. 0,45 кг зерен арабики стоит $2,15.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Колебания цен в мире затронут и украинский рынок кофе
Колебания цен в мире затронут и украинский рынок кофе

Резкое подорожание произошло из-за заморозков в Бразилии. Эта страна - крупнейший производитель кофе в мире, пишет Reuters.

На прошлой неделе морозы задели от 150 тыс. до 200 тыс. га кофейных плантаций. Это 11% общей площади выращивания арабики в стране, сообщают в бразильском правительственном агентстве по поставкам продуктов питания.

"Размер убытков до сих пор непонятен. По предварительным оценкам - от 5,5 до 9 миллионов 60-килограммовых мешков", - заявил Чарльз Саржант, брокер Britannia Global Markets.

Мороз может уничтожить кофейные деревья. На выращивание новых нужно три года.

Синоптики прогнозируют еще одну полярную воздушную массу, которая накроет регион на этой неделе. Это будут третьи заморозки. Впервые с 1994 года страна столкнулась с такими морозами.

Колебания цены затронут и украинский рынок, пишет ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Цена на кофе выросла, а дополнительные сиропы стали платными" - как кофейни выходят из карантина

"Если мы говорим о коммерческом кофе, то подорожание повлияет. Его можно будет заметить уже сейчас, ведь производители понимают, что привезя, обжарив и доставив, ты можешь выйти только на те цифры, которые завтра тебе едва хватит лишь для покупки зеленого кофе. На такое надо реагировать сразу, и все это прекрасно осознают после 2014-го, когда из-за курса цены стремительно полезли вверх. Для арабики высокого уровня это не так критично, но точно значительно потянет цены вверх. А вот все что фасуется для массмаркета, точно вырастет в цене ощутимо", - рассказал Виктор Билоущенко, руководитель кофейного проекта Your Coffee Story.

В июне цены на арабику достигли максимума с 2016 года, сообщает The Wall Street Journal. Тогда причиной была чрезвычайная засуха в Бразилии.

В июне на торгах в Лондоне зафиксировали самую высокую за два года цену. За три года кофе подорожал на 30% или $1749 за 1 т.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кофе подорожал максимально за семь лет: сколько будет стоить в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Исследовали, как люди принимают важные решения

Самое читаемое
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 8559
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6201
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 5931
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 5580
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 5364
Экономика
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
14
 Просмотров: 540
В Кабмине рассказали о пяти новых этапах повышения пенсий
В Кабмине рассказали о пяти новых этапах повышения пенсий Просмотров: 585
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
 Просмотров: 720
Исследовали, как люди принимают важные решения
Исследовали, как люди принимают важные решения
 Просмотров: 198
Работают горничными и на складах: украинские учителя летом едут на заработки в Польшу
Работают горничными и на складах: украинские учителя летом едут на заработки в Польшу Просмотров: 306
Больше всего комментируют
19
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
7
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
4
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
Голосов: 26731
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть