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вторник, 13 июля 2021 13:27

Два года засухи: назвали причины резкого подорожания кофе

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Мировые цены на кофе стремительно растут из-за сильной засухи в Бразилии. Эта страна является ее главным производителем в мире.

Автор: Елена Луценко
  На торгах в Лондоне стоимость кофе робусты за последние 3 месяца выросла на 30%
На торгах в Лондоне стоимость кофе робусты за последние 3 месяца выросла на 30%

В июне цены на арабику достигли максимума с 2016 года, сообщает The Wall Street Journal.

"Я выращиваю кофе более 50 лет, и еще никогда не видела такой сильной засухи, как в прошлом и в этом году", - рассказала Кристина Валле, производитель кофе в третьем поколении из бразильского штата Минас-Жерайс.

Цены на фьючерсы зерен кофе арабики на торгах в Нью-Йорке за три последних месяца увеличились на 18% или до $1,5 за 0,453 кг, пишет "Укринформ".

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На торгах в Лондоне стоимость кофе робусты за последние три месяца выросла на 30% или $1749 за 1 т. Это самая высокая цена за последние два года.

В марте Украина увеличила импорт продуктов из-за рубежа. Купили 158 тыс. т сыра, яиц, муки, сладостей, фруктов, орехов, рыбы, молока, меда, сиропов, кофе, чая, алкогольных и безалкогольных напитков. Это на 40 тыс. т больше, чем в прошлом году в этот период. Потратили $211 млн.

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